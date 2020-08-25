Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM В администрации губернатора Свердловской области поддерживают избрание муниципальных глав местными думами. Позицию высказал вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

В комментарии «ЕАН» чиновник подчеркнул, что власти будут поддерживать действующую систему, когда глав муниципалитетов выбирают депутаты местных дум. В регионе обсуждаются разные инициативы, но это не побудило властей поменять своё мнение, добавил Бидонько.

«У нас позиция прежняя», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские активисты заявили об успешном сборе 10 тыс. подписей за законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Аналогичный проект закона выдвинула и фракция КПРФ в областном Заксобрании.

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