Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Члены нескольких неправительственных организаций 25 августа провели акцию протеста возле здания правительства Грузии в Тбилиси. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, название акции: «Безопасность дорожного движения должна стать приоритетом для страны». С таким лозунгом на плакате выстроилась группа людей. Протест был вызван недавним ДТП на дороге Шатили, в котором погибли 17 человек, а трое получили серьезные травмы. Акция была объявлена «молчаливой».

Сообщается, что в протесте приняли участие представители движений «Альянс Грузии за безопасные дороги», «Партнерский фонд за безопасность дорожного движения», «Мой город меня убивает», «Ассоциация транспорта и дорог Грузии» и «Городская лаборатория». Они рассказали журналистам, что, по их мнению, на дорогах страны опасно из-за низкой координации между отвечающими за нее ведомствами.

Стоит отметить, что в ходе расследования ДТП на дороге Шатили было выяснено, что автобус, в котором ехали 19 пассажиров, не прошел своевременно техосмотр.

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