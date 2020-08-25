Москва, 25 августа 2020, 15:50 — REGNUM Самой массовой аудиторией, покупающей чипсы всех видов в России, являются граждане в возрасте 30−39 лет (40%). Таковы данные исследования ИХ «Ромир».
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При составлении портрета российских любителей чипсов выяснилось, что они работают 40 часов в неделю (66%), имеют в семье один автомобиль (52%), с высшим образованием (53%) и у них нет маленьких детей (61%).
Также отмечено, что картофельные чипсы чаще привлекают женщин, чем мужчин — 67% против 33%. Причем число покупателей этого продукта среди женщин растёт.
Исследование проведено в июле 2020 года. Опрошены 40 тыс. покупателей в 220 городах России с населением более 10 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества развеяли несколько мифов о чипсах.
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