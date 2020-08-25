Сеул, , 15:50 — REGNUM Орган ООН по изменению климата одобрил стандарт выбросов в атмосферу двуокиси углерода (CO2) для жилых районов в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

По их словам, стандарт признан соответствующим механизму чистого развития, предусмотренному Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В августе 2018 года орган ООН по изменению климата представил стандартизированные исходные условия для мер по повышению энергоэффективности жилых, производственных и административных зданий, однако базовые показатели не были утверждены из-за отсутствия соответствующей базы данных.

Известно, что Южная Корея стала первой страной, разработавшей стандарты выбросов CO2 для жилых районов.