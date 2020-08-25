Санкт-Петербург, , 15:54 — REGNUM Новый учебный год в Ленинградской области 1 сентября начнется в очном формате, а празднование Дня знаний в так называемой «зелёной» зоне — наиболее спокойных по коронавирусу районах — пройдет без каких-либо ограничений. Об этом 25 августа заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на областном педагогическом совете.

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«Мы проведем первое сентября активно и торжественно. Мы приняли решение, что в зелёной зоне линейки будут проведены без ограничений», — добавил глава региона.

Он также отметил, что Ленинградская область — один из лучших регионов по качеству системы образования. Для этого вводятся новые технологии, открываются детские технопарки «Кванториум», создаются центры «Точка роста», повышаются квалификации педагогов.

«Нам жизненно важно, чтобы мы были драйвером изменения общероссийской системы образования. Мы также активно развиваем и дошкольное образование. Только за последние годы мы построили 70 детских садов и обеспечили местами свыше 19 тысяч детей», — отметил Дрозденко.

В мероприятии принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который отметил, что полный переход на дистанционное образование в России невозможен и назвал это обучение «вынужденной мерой».

«Школа никогда не перейдет на полное дистанционное обучение, никакие дистанционные технологии не заменят очного обучения», — подчеркнул министр.

Напомним, согласно постановлению правительства Ленобласти №573 от 13 августа 2020 года, во второй «жёлтой» зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Все остальные районы — в третьей, «зелёной» зоне.