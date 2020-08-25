Тбилиси, , 15:44 — REGNUM Родные погибших в ДТП на дороге Шатили в Грузии, проживающие за рубежом, смогут въехать на территорию Грузии без обязательного двухнедельного карантина. Данное сообщение 25 августа было размещено на сайте грузинского правительства.

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Сообщается, что у одного из погибших в дорожной аварии родственники проживают в Израиле, а у другого — в Азербайджане. Для них будет применена специальная процедура.

«Семьи погибших на границе встретят на отдельных машинах. Им проведут ПЦР-тесты, в случае отрицательного ответа они смогут покинуть карантин в течение максимум 24 часов, а затем они будут проходить тестирование каждые 72 часа», — говорится на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, авария в Душетском муниципалитете в горах на дороге Шатили произошла 23 августа. Микроавтобус, в котором было 19 пассажиров, столкнулся с джипом и оба транспортных средства упали в обрыв. В ДТП погибли 17 человек и трое получили ранения.

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