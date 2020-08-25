Стокгольм, , 15:43 — REGNUM Руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл на пресс-конференции 25 августа заявила, что почти четыре тысячи результатов тестов на COVID-19 будут аннулированы. Ее слова передали журналисты Aftonbladet.

«Сообщаем, что две лаборатории в стране обнаружили некачественные результаты коммерческого тестирования. Это привело к ложноположительному результату теста на COVID-19», — заявила Уизелл.

Она подчеркнула, что 3 700 проб, ранее взятые у пациентов с легкими симптомами или отсутствием всяких симптомов, будут аннулированы, а граждане будут уведомлены в личном порядке. Сообщается, что они проживали в следующих регионах Швеции: Блекинге, Даларна, Евлеборг, Стокгольм, Сёдермланд, Вестерботтен, Вестерноррланд, Вестманланд и Вестра-Гёталанд.

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По данным журналистов Aftonbladet, были выявлены нарушения при проведении ПЦР-тестов. Впоследствии оказалось, что у 3 700 граждан COVID-19 не подтвердился.