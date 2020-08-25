Екатеринбург, , 15:19 — REGNUM Обсерваторы для профилактики COVID-19 в Свердловской области теперь принимают только трудовых мигрантов, сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Чиновник подтвердил, что организации продолжили работу, но по другой методике. Теперь на обязательный карантин помещаются только трудовые мигранты.

Другие лица, возвращающиеся из-за границы, обязаны сдать тест на COVID-19. В противном случае им грозит штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в обсерваторе обязательно размещали граждан РФ, возвращающихся из стран зарубежья.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор заявил о поступлении вакцины против гриппа