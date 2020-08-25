Луанда, , 15:28 — REGNUM В международной правозащитной организации Amnesty International и правозащитной организации Анголы Omunga выступили с критикой действий спецслужб страны во время реализации мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса в мае. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на совместное расследование Amnesty International и Omunga.

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Правозащитники обвинили членов спецслужб в убийстве семи человек, младшему из которых было 14 лет, за нарушение правил, установленных режимом чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Они также сообщили, что сотрудники служб безопасности проявляли жестокость по отношению к гражданским лицам, прикрывая ее необходимостью соблюдения мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. В расследовании правозащитники описали случаи чрезмерного применения силы сотрудниками спецслужб, а также жестокости по отношению к населению.