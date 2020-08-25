Нур-Султан, , 15:07 — REGNUM Туристы из Казахстана не смогут попасть в Германию, Великобританию и Нидерланды из-за эпидемиологической ситуации, сообщили в авиакомпании Air Astana.

Вместе с тем в исключительных случаях граждане Казахстана могут попасть в страны ЕС. В частности, посещать разрешается только прямых родственников: супругу, несовершеннолетних детей или родителей.

Посещение допускается в исключительных случаях: роды, свадьбы, похороны, болезнь близких. Окончательное решение о въезде в страну остается за миграционными властями страны назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 августа Казахстан начал поэтапно восстанавливать международное воздушное сообщение. С 27 августа планируется также возобновить сообщение с Турцией.

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