Спас-Деменск, Калужская область, , 16:11 — REGNUM В новом учебном году в школе № 1 города Спас-Деменск Калужской области будет установлен обязательный масочный режим для учителей. Об этом 25 августа рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор школы Ольга Рякова.

Директор школы Ольга Рякова 40416s001.edusite.ru

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По её словам, в новый учебный год школа вступает в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Для педагогического коллектива за счёт учебного заведения закуплены марлевые маски. Учителя общаются с детьми только в масках, так как, по мнению директора, педагоги находятся в зоне риска. Работники пищеблока на рабочих местах надевают одноразовые медицинские маски. Школа полностью обеспечена рециркуляторами воздуха и санитайзерами. Составлен график, по которому ежедневно будут обеззараживать классы, кабинеты и помещения. В школе уже составлено расписание уроков, согласно которому начальные классы будут приходить на занятия на полчаса раньше, но не ранее 8:00.

С 8 до 8:15 будут приходить в школу ученики 5−8 классов, с 8:15 до 8:30 — старшие классы. В школу учащиеся будут заходить с двух входов. На каждом — обязательная термометрия, которую будут проводить медработник и дежурный сотрудник школьной администрации. Для начальных классов не будет подаваться школьный звонок. Перемены у младших школьников, учеников средних классов и старшеклассников будут проходить отдельно, чтобы дети разных возрастов не контактировали в коридорах и во дворе. Посещение столовой также будет проходить по графику.

«Определись и с продлёнными занятиями для пяти начальных классов, а также 5 и 6 класса. Классы начальной школы на «продлёнку» объединять не будем. Дети остаются в своих классах со своей учительницей. В 5 и 6 классе будут работать учителя, у которых небольшая учебная нагрузка на 0,5 ставки», — сказала Ольга Рякова.

Спас-Деменская школа №1 — одна из старейших школ Калужской области, которая ведёт свою историю с 1853 года. В 2020 году школьный музей занял призовое место в конкурсе, посвященном 75-летию Великой победы. В 2020 году школа также стала участником проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках реализации национального проекта РФ «Образование». В 2021 году школа станет участником проекта «Точка роста».

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