Сеул, , 15:24 — REGNUM Посол Китая в Сеуле Син Хаймин пожертвовал $20 000 Международному институту вакцин (IVI) на исследования и разработку вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей посольства КНР в Южной Корее.

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По их словам, китайский дипломат сделал пожертвование 25 августа после посещения института.

«От имени посольства Китая в Южной Корее я хотел бы внести вклад в международный проект исследований и разработок вакцин», — отметил посол.

Он также встретился с главой Международного института вакцин, с которым обсудил достижения и деятельность института.

Международный институт вакцин, основанный в 1997 году, занимается исследованиями, разработкой и распространением вакцин и антибиотиков от инфекционных заболеваний. Штаб-квартира находится в Сеуле, Южная Корея.