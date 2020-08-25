Москва, 25 августа 2020, 15:05 — REGNUM Власти Египта ослабляют правила для иностранных туристов. С 1 сентября по всей стране снова откроются музеи и археологические памятники, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Также снимаются все ограничения для жителей Египта и иностранных туристов на поездки между провинциями и городами. А с октября возобновятся круизы на теплоходах по реке Нил.
Кроме того, впервые в истории туризма Египта в сентябре заработает горячая линия для туристов. На арабском или на английском языках можно будет пожаловаться на работу отелей, гидов и на другие проблемы, связанные с пребыванием в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, регулярные авиарейсы из Москвы в Каир возобновятся только с 25 октября 2020 года.
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