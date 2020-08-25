25 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Старый московский троллейбус не вышел няшностью и поэтому ушёл в утиль, несмотря на полезность, экономичность и экологичность

Евгений Цоц, , 15:44 — REGNUM Когда-то Москва могла похвастаться крупнейшей троллейбусной сетью мира. После поступательного сокращения линий настал исторический момент — в сентябре 2020 года в столице России останется только один маршрут. И тот с натяжкой можно будет назвать общественным транспортом. Два ретротроллейбуса доставят пассажиров от площади Трёх вокзалов к музею транспортной техники.

Троллейбус Mosgortrans.ru

Некролог прочитал гендиректор ГУП «Мосгортранс», при котором реализовали ликвидацию сети, Леонид Антонов.

«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом. В знак уважения к этому виду транспорта руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы», — сказал он.

Леонид Антонов Mosgortrans.ru

Публикацию о «новой эпохе» официальный сайт мэра и правительства Москвы даже не разместил на главной странице — стыдливо спрятав на задворках. В ней нет «матчасти» — сколько троллейбусных маршрутов закрыто, сколько из них заменили электробусы, а сколько — автобусы.

По данным издания «За рулём», в 1971 году в Москве длина троллейбусной сети достигла 1253 км и стала самой протяженной в мире, а наивысший расцвет троллейбусного движения пришелся на начало 1980‑х, когда линии протянули на городские окраины, к жилым массивам. В десятые годы нового века городские власти приступили к выживанию троллейбуса из городской среды. Из-за отсутствия заказов остановилось производство на крупнейшем троллейбусном заводе России «Тролза», расположенном в городе Энгельс Саратовской области.

По иронии, в Саратовской области на покупку своих троллейбусов средств не было, пользовались теми, что купили ещё в 80-е и 90-е. Поэтому когда Москва избавлялась от техники, председатель Госдумы и уроженец этого региона Вячеслав Володин договорился с мэром столицы Сергеем Собяниным о передаче Саратову 80 троллейбусов и контактной сети.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тот, кто разрушает электротранспорт, столкнётся с проблемами, которые в будущем решить будет намного сложнее», — сказал Володин саратовским чиновникам на территории муниципального предприятия «Саратовгорэлектротранс».

https://www.instagram.com/p/CDtED8Ho6GE/

Объясняя, зачем понадобилось выпрашивать у Москвы её подержанные троллейбусы, Володин рассказал, что одна новая единица стоит 20 млн рублей, и обновить парк из 150 троллейбусов нет финансовых возможностей ни у региона, ни у его областного центра.

Для примера, сумма контрактов на поставку 100 электробусов между правительством Москвы и заводами «ГАЗ» и «КамАЗ», включавших также зарядное оборудование и комплектующие на 15 лет, превышала 6 млрд рублей — то есть где-то втрое дороже троллейбусов. Внушительно даже для богатого московского бюджета. С его помощью пока смогли заменить электробусами лишь небольшую часть троллейбусов. А на место большинства закрытых троллейбусных маршрутов вышли обычные автобусы.

«В Москве на электробусы переведены лишь 18 троллейбусных маршрутов из 88 закрытых, — рассказал ИА REGNUM активист движения «Москвичи за троллейбус» Сергей Мизеркин. — Причём перевести на электробусы можно только порядка 20, от силы 25 маршрутов. Дело в том, что питание контактной сети троллейбуса основано на принципе строительства подстанций вдоль всей трассы следования, а не на конечной, как нужно при электробусах».

Электробус ЛиАЗ-6274 на линии 47 маршрута в Москве Правительство Москвы

В департаменте транспорта сообщили, что в Москве закупили уже 450 электробусов. Когда-то в столице курсировало более 2 тыс. троллейбусов, а в августе 2020 года — около 650.

При всех своих достоинствах троллейбус имеет важный недостаток, с которым городские власти мириться не захотели — контактную сеть. Провода нужно не только обслуживать — они затрудняют перекройку маршрутной схемы и, что самое важное, влияют на облик города. Старый троллейбус не вышел няшностью и поэтому ушёл в утиль, несмотря на полезность, экономичность и экологичность.

Читайте ранее в этом сюжете: Троллейбусы в Москве заменили не электробусы, а автобусы?