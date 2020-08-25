Кемерово, 25 августа 2020, 14:53 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 26 августа, местами ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Сотрудники главного управления МЧС России по Кузбассу рекомендуют жителям региона при ухудшении погодных условий соблюдать необходимые меры предосторожности.
«Во время грозы, по возможности, не пережидайте непогоду на улице. Позаботьтесь о безопасности детей, маломобильных и пожилых граждан. Убедитесь, что во время непогоды они находятся в безопасном месте», — посоветовали в ведомстве.