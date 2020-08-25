Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM На Среднем Урале начнут прививать от новой коронавирусной инфекции в октябре 2020 года. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.

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Чиновник подтвердил, что старт вакцинации намечен на октябрь 2020 года. Прививку можно будет поставить до января 2021 года.

Что же касается вакцинации от гриппа, то она уже началась. Власти задействуют мобильные группы для поставки прививок, в первую очередь вакцину поставят людям из группы риска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что привику от гриппа планируют поставить 60% населения региона.