Красноярск, , 14:43 — REGNUM В Красноярском крае учебный год начнётся в стандартном режиме, но с соблюдением всех мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве образования.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Однако, как пояснили в министерстве, крупные школы при необходимости могут принять решение о переводе части образовательного процесса «на смешанную форму обучения с применением дистанционных технологий». Например, речь идёт о двух-трёх днях в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в средней школе №93 рассказали, что ученики с шестого по одиннадцатый класс будут обучаться «по смешанной системе с применением дистанционных технологий» — получать знания удалённо один-два дня в неделю. Ученики с первого по пятый класс будут заниматься полностью очно.

Читайте ранее в этом сюжете: Не все школьники Красноярска будут учиться полностью очно