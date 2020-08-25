Оренбург, , 14:43 — REGNUM В Оренбургской области благотворители исполнили заветное желание девятилетнего мальчика. Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» исполняет мечты тяжелобольных детей и пожилых людей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Дима мечтал познакомиться с поваром-профессионалом, который поделился бы с ним кулинарными секретами. Мальчик обрел друга в лице повара-кондитера Милана Умичевича и с его помощью испек трехуровневый торт по собственному эскизу.

«Кто знает — может быть в будущем мы еще увидим Диму на кулинарных каналах настоящим профессионалом. Нам важно, чтобы мечта не просто воплотилась в жизнь, а чтобы каждый участник почувствовал себя в центре события, стал творцом и хозяином своей мечты», — сказали волонтеры проекта.

Добавим, Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» был инициирован в Татарии в 2014 году как добровольческая инициатива. В 2018 году инициатива получила статус всероссийской и была поддержана президентом России.

Участники проекта помогают тяжелобольным детям и пожилым людям исполнить заветные желания.