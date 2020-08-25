Вашингтон, , 14:40 — REGNUM Суд Северного округа штата Калифорния постановил, что корпорация Apple не обязана незамедлительно восстановить в App Store удаленную игру Fortnite от Epic Games. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, вместе с тем судья временно запретил Apple ограничивать использование в других приложениях App Store разработанного Epic Games игрового движка Unreal Engine.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Epic Games подала в суд на Apple и Google после того, как компании удалили Fortnite из каталогов своих онлайн-магазинов. Причиной стало то, что разработчик реализовал систему, которая позволяет покупать внутриигровую валюту напрямую, вне приложения. Epic Games 18 августа 2020 года сообщила, что Apple решила перекрыть ей доступ к инструментам разработки для iOS.

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