Архангельск, , 14:40 — REGNUM Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области за сутки пополнили 60 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Архангельске, Новодвинске, Северодвинске, Коряжме, Приморском, Вилегодском и Котласском районах.

«В статистику включены шесть завозных случаев: коронавирусную инфекцию выявили у жителей Пермского края, Бурятии, Вологды и Костромы, а также у двух москвичей», — сообщили в штабе.

На лечении с COVID-19 в регионе находятся 794 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии — 10,4 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от опасной инфекции скончались 202 человека.