Саратов, , 14:41 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по Саратовской области после изучения текущей эпидемиологической ситуации приняли решение открыть образовательные организации в очном режиме, но при соблюдении санитарных норм. В регионе пока не планируют перехода школ на дистанционный режим обучения. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Галина Рахманова.

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По ее мнению, переход на дистанционную форму обучения возможен при ухудшающейся эпидемиологической ситуации. Школьников в новом учебном году ждет несколько нововведений. Во-первых, отменены традиционные линейки по случаю Дня знаний. Во-вторых, установят утренние фильтры в школах, а также разграничат расписание классов.

Региональный минздрав призывает родителей при появлении первых признаков ОРВИ у детей не пускать их в школу и обратиться за медицинской помощью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в новом учебном году в школах Саратовской области из-за ограничительных мер по коронавирусу не будет больше звонков. Каждый класс станет сам определять начало и окончание уроков.

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