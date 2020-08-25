Женева, Швейцария, , 14:32 — REGNUM Случаи повторного заражения новой коронавирусной инфекцией вероятны, но являются единичными. Об этом заявила 24 августа в ходе брифинга официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

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Она отметила, что организация получала информацию о случаях, когда после отрицательного теста на COVID-19 у переболевшего человека выявляли положительный результат. До подобного случая в Гонконге было неясно, происходило ли повторное заражение или тест был некорректным.

Харрис подчеркнула, что подобные случаи очень редки — один на 23 млн человек. Она допустила, что повторные заражения будут фиксировать, но регулярными они не будут.

Представитель ВОЗ полагает, что применение вакцины от коронавируса будет более надёжно защищать человека от заражения, чем естественный иммунитет.

Как сообщало ИА REGNUM, в организме 33-летнего жителя Гонконга выявили коронавирус, хотя мужчина переболел COVID-19 ещё в апреле, когда находился в Испании.

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