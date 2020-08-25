Нур-Султан, 25 августа 2020, 14:31 — REGNUM Коллекционные монеты в честь 25-летия конституции Казахстана выпустил Национальный банк республики, сообщили 25 августа в пресс-службе финансового регулятора.
Монеты номиналом 200 тенге ($0,48) выполнены из сплава мельхиор, 100 тенге ($0,24) — из сплава нейзильбер. На лицевой стороне монет изображен герб республики, на оборотной стороне — стилизованное изображение открытой книги, которая символизирует конституцию республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные пятилетию образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Читайте также: В Казахстане выпустили монеты в честь пятилетия ЕАЭС