Антананариву, , 14:37 — REGNUM Южная Корея поможет сохранить биоразнообразие Мадагаскара. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи на Мадагаскаре.

По их словам, соответствующее соглашение было подписано 24 августа между представителями ЮНЕСКО, министерства окружающей среды Мадагаскара и Корейского агенства международного сотрудничества (KOICA).

В связи с пандемией коронавируса церемония подписания документа прошла в формате видеоконференции.

Отмечается, что в течение пяти лет на проект по сохранению животных и растений на Мадагаскаре будет выделено $6 млн.

Известно, что представители посольства Южной Кореи и ЮНЕСКО обсуждали способы сохранения лесов на острове с осени 2018 года.