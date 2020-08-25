Донецк, , 14:33 — REGNUM В Донецке в парке имени Ленинского комсомола открыли памятник Герою ДНР Михаилу Толстых, известному под позывным «Гиви», сообщило 25 августа «Донецкое агентство новостей».

В церемонии открытия принял участие глава ДНР Денис Пушилин, члены Народного совета и правительства ДНР, а также родные, друзья и сослуживцы Гиви.

«На эту аллею смогут приходить наши потомки и чтить память настоящих героев Донбасса, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость», — заявил Пушилин во время церемонии.

Помимо памятника Гиви, на Аллее Героев установлены памятники первому главе ДНР Александру Захарченко, бывшему командиру интербригады «Пятнашка» Олегу Мамиеву и Народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

Открытие памятника приурочено к шестой годовщине освобождения Иловайска от украинских агрессоров.

Напомним, Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в Макеевке. Украинские спецслужбы сначала подтвердили свою причастность к убийству Гиви, а затем опровергли.

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