Пенза, , 14:24 — REGNUM В Пензенской области продолжают оказывать плановую первичную медико-санитарную помощь сельскому населению с помощью передвижных медицинских комплексов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

С середины июля одновременно работают шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 11 мобильных флюорографов и три передвижных маммографа. Медкомплексами осуществлено 496 выездов, осмотрели 19 871 человека. Выездная работа медиков продлится до конца сентября текущего года.

ИА REGNUM напоминает, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Пензенскую область поступили три передвижных флюорографа. Новой высокопроходимой медицинской техникой обзавелись межрайонные центры в Кузнецке, Каменке и Сердобске. В августе ожидается поставка еще пяти передвижных маммографов.

Читайте также: В Пензенскую область поступили передвижные флюорографы