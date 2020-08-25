Обнинск, Калужская область, , 14:15 — REGNUM Набор добровольцев для участия в третьем этапе испытаний российской вакцины от нового коронавируса начнётся в ближайшее время. Об этом сообщил 24 августа журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Калужскую область.

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Он отметил, что Минздрав получил необходимые документы от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи. Для третьего, пострегистрационного этапа добровольцев начнут набирать, предположительно, на следующей неделе.

Испытания пройдут параллельно с применением вакцины в клинической практике, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, государственную регистрацию вакцина «Спутник V» получила 11 августа.

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