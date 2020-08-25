Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM В Свердловскую область поступила первая партия вакцины против гриппа, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Планируется поставить прививки 2,5 млн человек (60% жителей). Отдельная партия предназначена для находящихся в группе риска по COVID-19. Чиновник заверил своих подписчиков, что и сам поставит прививку.

«Первые удары» гриппа придутся на долю Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Пышмы, Первоуральска и Сысерти, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских допустил, что регион не избежит второй волны COVID-19.

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