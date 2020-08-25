Вашингтон, , 14:18 — REGNUM На онлайн-аукционе Bring a Trailer за 350 тыс. долларов был продан кабриолет Delahaye 175, принадлежавший знаменитому певцу Элтону Джону. Об этом сообщается на сайте компании.

Двухдверное купе сошло с заводского конвейера в 1949 году. Всего было собрано полсотни экземпляров таких машин. Среди владельцев Delahaye были индийский махараджи и американский бизнесмен.

Авто окрашено в красный цвет и имеет мягкую складную крышу. В описании к кабриолету сообщается, что бывшие хозяева перекрашивали автомобиль, а также проводили капитальный ремонт технических узлов.

Под капотом машины функционирует 4,45-литровый бензиновый мотор и четырехпозиционная механическая трансмиссия.

Ранее стало известно, что на аукцион Auburn 5 сентября 2020 года будет выставлена концептуальная модель 1050-сильного электрокара FF 91 китайско-американского стартапа Faraday Future. До 100 км/ч это авто ускоряется за 2,4 секунды.

Читайте также: В Техасе продается суперкар на базе Dodge Viper