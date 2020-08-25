Москва, , 14:07 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки на образовательный кредит до 3%. Об этом 25 августа сообщается на сайте правительства.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Студентам, обучающимся на платной основе, будет доступен образовательный кредит по фиксированной ставке 3% годовых», — говорится в сообщении.

Новые правила также расширяют льготный период, когда не нужно платить по основному долгу, с трёх до девяти месяцев с момента окончания обучения. Ранее ставка по образовательному кредиту составляла более 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства рассказал, что перед началом учебного года были внесены изменения в правила предоставления господдержки образовательного кредитования. Мишустин отметил, что до последнего времени условия выдачи образовательных кредитов в России были схожи с потребительскими кредитами.

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