Абакан, , 14:07 — REGNUM По состоянию на 25 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 347 детей, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве. Всего в регионе выявлено 3308 носителей коронавируса.

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Выздоровели 3017 человек. Это 91,2% от числа заразившихся.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня (R4) составил 1,0, за 7 дней (R7) — 1,0.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии скончались 37 пациентов с COVID-19.

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