Курск, 25 августа 2020, 14:06 — REGNUM В Курской области по состоянию на 25 августа зарегистрировано 53 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 5798 пациентов, в том числе 103 — за последние сутки.
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