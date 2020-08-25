Уфа, , 14:13 — REGNUM 34 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявили 7601 факт заражения этой инфекций. При этом справились с ней 6773 человек. В больницах продолжают лечение 65 пациентов, из них семь человек находятся в тяжелом состоянии, а один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом 735 граждан лечатся дома.

Отмечается, что в минувшие сутки в республике был выявлен 81 случай внебольничной пневмонии. При этом 117 пациентов были выписаны.