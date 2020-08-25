Волгоград, , 14:07 — REGNUM Вспышку заражения коронавирусом зафиксировали в Калачевском психоневрологическом интернате Волгоградской области. Из учреждения госпитализировали 27 человек, сообщил журналистам 25 августа заместитель руководителя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

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Коронавирусом заразились и персонал интерната, и подопечные. Сотрудников госпитализировали в областной клинический госпиталь ветеранов войн, клиентов разместили в филиале психиатрической больницы № 2. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

По данным издания «V1.ru», в психоневрологическом интернате проживали 360 человек. Сотрудник на условиях анонимности рассказал, что в одном из корпусов учреждения начался ремонт, из-за чего постояльцам пришлось сильно потесниться.