Казань, , 14:23 — REGNUM В Татарии для молодых жителей, которые примут участие в ближайших выборах в первый раз и отмечающих свой день рождения, ЦИК подготовит сюрпризы. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Во время осенних выборов у 305 жителей республики, впервые принимающих участие в них 11, 12 и 13 сентября приходятся дни рождения. Для молодых людей на избирательных участках приготовят приятные сюрпризы, что именно, Кондратьев не озвучил.

Всего в первый раз проголосуют на выборах 7405 молодых избирателей Татарии.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2020 года в Татарии пройдут выборы главы республики и муниципальных депутатов, а также довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.

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