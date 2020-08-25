Москва, , 14:32 — REGNUM Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет обновляться чаще одного раза в год. Об этом сообщается в письме руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова в адрес уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Ранее Титов выступил с инициативой в адрес ФНС с просьбой изменить периодичность внесения изменений в реестр МСП, который ведёт служба. На данный момент этот реестр обновляется ежегодно 10 августа. Более частое обновление перечня сделало бы его актуальнее.

«Техническая инфраструктура ФНС достигла такого уровня, что позволяет с легкостью актуализировать информацию намного чаще одного раза в год. Надеюсь, что новый порядок будет введен как можно скорее», — отметил Титов.

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