Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM Сентябрь 2020 года будет непростым в плане заболеваемости COVID-19 в Свердловской области, сообщил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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В начале осени в регион возвратятся отпускники, что увеличивает риск заноса коронавируса в Свердловскую область, уточнил Креков.

«Для нас очень важно пережить сентябрь-месяц», — признал чиновник.

Вице-губернатор добавил, что в ближайшее время в регионе вернутся к обычной работе детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Креков заявлял, что регион находится в зоне устойчивого снижения заболеваемости COVID-19.