Томск, , 13:58 — REGNUM В Томске учебный год 2020/21 начнётся очно, но с соблюдением дополнительных санитарных противоэпидемических мер. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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В школах Томска с целью минимизации контактов учеников разработали гибкий график уроков и перемен. Для каждой параллели определят разное время начала занятий.

За каждым классом будет закреплён отдельный учебный кабинет. В другие кабинеты школьники будет отправляться лишь в том случае, если для проведения урока требуется специальное оборудование.

В школах будет проводиться регулярная уборка с использованием дезинфицирующих средств, проветривание и кварцевание. Чтобы избежать скопления детей, будут открыты дополнительные входы в здание. Термометрия учеников, сотрудников и педагогов будет проводиться ежедневно.

В мэрии заверили, что все учреждения обеспечены рециркуляторами, дезинфицирующими средствами, антисептиками.

Сотрудники столовых будут работать с использованием масок и перчаток. По школе расставят антисептики для гигиенической обработки рук.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году школы Томска откроют двери для 62 учеников.

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