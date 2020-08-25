Москва, , 14:13 — REGNUM Финансирование национального проекта «Здравоохранение» осуществляется в срок, и он реализуется сообразно поставленным задачам. Об этом 25 августа сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Национальные проекты реализуются, все ровно так, как должно быть», — заявил он.

Также он уточнил, что и финансирование нацпроекта, и закупки оборудования, связанные с ним, осуществляются в срок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) получил Республиканский онкодиспансер в Башкирии в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».