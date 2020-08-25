Браззавиль, , 14:15 — REGNUM Бывший президент Республики Конго Паскаль Лиссуба скончался в городе Перпиньян на юге Франции. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление сленов семьи покойного.

По информации радиостанции, политик скончался 24 августа в возрасте 88 лет.

Лиссуба был избран на пост президента Конго в 1992 году, а затем был свергнут Денисом Сасу Нгессо в ходе гражданской войны в 1997 году. После того, как Лиссуба покинул политическое убежище в Лондоне, он проживал на юге Франции.

Состояние здоровья политика в последние годы серьезно ухудшилось, сообщают репортеры. Бывший президент страдал от болезни Альцгеймера, в связи с чем больше не мог принимать участие в политике и возглавлять свою партию «Пан-африканский союз для социал-демократии» (UPADS), созданную в 1990 году. В настоящее время председателем партии является Паскаль Тсати-Мабиала.

Лиссуба стал вторым экс-президентом Республики Конго, который скончался во Франции в 2020 году. 30 марта 81-летний экс-президент Жак-Жоашен Йомби-Опанго, который находился у власти в 1977 — 1979 гг, скончался от осложнений COVID-19 в Париже.