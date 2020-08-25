Париж, , 14:07 — REGNUM В сети появились рендеры внедорожной вариации Renault Triber, ориентированной на экстремальные путешествия. Видео опубликовано на канале SRK Designs в YouTube.

На видео показали процесс создания дизайнерами туристического авто. Дизайнеры компании SRK Designs нарисовали Triber с двухкомпонентными передними фонарями, более «агрессивным» капотом, а также большими колесными арками. Модель выделяется багажным отделением на крыше и прикрепленными к нему светодиодными прожекторами.

Кроме того, авто снабжено колёсными дисками, «обутыми» во внедорожную резину.

Стоит отметить, что Triber оснащён бензиновым атмосферным двигателем производительностью 72 «лошади» рабочим объёмом один литр. Силовой агрегат трудится с 5-позиционной «механикой» либо с «автоматом».

Покупателю доступны модификации Triber как с пятью посадочными местами, так и с семью креслами.

Напомним, в июле 2020 года самой продаваемой новой моделью Renault в РФ стал Logan. За прошлый месяц его купили 3719 автолюбителей, что на 13% больше, чем год назад.

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