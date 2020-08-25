Пхеньян, , 14:43 — REGNUM В северокорейских СМИ продолжает появляться информация о том, что с начала пандемии коронавируса в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Между тем, Корейское центральное телевидение (KCTV) по-прежнему призывает население носить маски, отмечая что бдительность способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций.

По мнению экспертов, власти КНДР больше всего опасаются, что в стране могут выявить случаи заражения до 10 октября, когда будет отмечаться 75-летие основание Трудовой партии Кореи.

Напомним, что с объявлением пандемии коронавируса Северная Корея закрыла границы и ввела масочный режим. С июля текущего года также введены ограничения на передвижения между регионами.