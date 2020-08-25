Москва, , 13:55 — REGNUM Для переноса 1 сентября в российских школах на октябрь должны быть очень веские причина. И одна из них, самая главная — эпидемиологическая ситуация в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Не единожды в прошлые годы в Государственную думу Российской Федерации поступали предложения изменить дату начала учебного года.

Тогда назывались такие причины, как бархатный сезон в теплом сентябре и необходимость более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей.

Также среди причин переноса назывались природные и климатические условия в отдельных регионах, которые ставят учеников всей страны в неравные условия 1 сентября.

Однако эти идеи не находили поддержки, им каждый раз давалась отрицательная оценка. На сегодняшний день причина переноса занятий более веская.

Если эксперты, в частности эпидемиологи и учителя, придутт к выводу, что разработанные Роспотребнадзором рекомендации по организации работы образовательных организаций в период распространения коронавируса не действенны, либо невыполнимы, а перенос начала учебного года позволит ограничить распространение заболевания, то День знаний необходимо будет перенести.

Ради безопасности детей, их родителей и учителей можно на время пренебречь традициями», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил перенести начало учебного года на 1 сентября на октябрь.

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