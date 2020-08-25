Челябинск, , 13:54 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за неуплату алиментов своей матери-инвалиду. Приговор огласил Тракторозаводский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд пришёл к выводу, что 43-летний гражданин должен отдавать своей матери четверть зарплаты. Ранее он был наказан за неуплату алиментов в административном порядке. Теперь его признали виновным и в уголовном порядке. Деньги им не вносились с августа 2019-го по март 2020 года.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ. При этом 5% заработка будет удерживаться у него в доход государства.