Москва, , 13:58 — REGNUM Белоруссия рассматривает предложение российской стороны о проведении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщил 25 августа журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Он отметил, что в Минск направлены документы по вакцине, они рассматриваются. Россия предложила Белоруссии выступить страной для проведения клинических исследований, а в Минске подтвердили интерес с тестированию.

Возможное число участников тестирования пока не определено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили возможное участие белорусских граждан в добровольных испытаниях российской вакцины.

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