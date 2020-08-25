Белгород, , 13:52 — REGNUM Зоны для проведения уроков на открытом воздухе планируют подготовить в средней общеобразовательной школе № 20 Белгорода. Учреждение переполнено детьми, поэтому такие «кабинеты на открытом воздухе» будут очень кстати, рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор школы Валентина Маслова.

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В новый учебный год школа входит не только с соответствующей санитарной подготовкой, но и с огромным желанием.

«Нам хочется учиться. Никому не хочется дистанционного обучения, потому что дети соскучились без школы, а мы соскучились без детей. Школа жива детьми. Мы подготовились: приходила комиссия Роспотребнадзора, всё проверили, даже сертификаты соответствия на дезинфицирующие средства — у нас всё готово», — пояснила собеседник агентства.

В школе имеется пять входов, три из них будут задействованы на приём детей. Администрация решает вопрос с обустройством ещё одной дополнительной раздевалки. Имеющиеся гардеробы уже устроены таким образом, что дети входят с одной стороны, а выходят с другой. Закуплены туалетные принадлежности, антисептики и дозаторы, разрабатываются лекции по гигиеническому воспитанию детей. Сотрудники столовой на практике отработали рекомендации Роспотребнадзора во время летнего лагеря.

«Надеемся работать в обычном режиме. Каждый класс рассадили в отдельный кабинет, кроме специализированных (химии, физики, технологии). У нас есть хорошая благоустроенная спортивная площадка, там четыре зоны: футбольное поле, баскетбольное, волейбольное и воркауты. Постараемся проводить там все уроки физкультуры. И организуем так называемый «зелёный класс» — оформляем три зоны, где смогут проводиться уроки по природоведению, возможно чтение», — сказала Валентина Маслова.

В школе, рассчитанной на 560 детей, сейчас учатся 852 ребёнка. В учреждении невозможно пристроить дополнительные помещения, поэтому для параллелей четвёртых классов существовала вторая смена. Теперь график прихода учеников сдвинут — на занятия школьники будут приходить потоками с 08:00.