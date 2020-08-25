Курск, 25 августа 2020, 13:47 — REGNUM В Курской области 25 августа зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе выявлен 6941 положительный тест.
Выписаны после выздоровления были 5798 пациентов, в том числе 103 — за последние сутки. Скончались 53 человека.
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