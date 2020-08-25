Стокгольм, , 15:00 — REGNUM В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и повышающимся рисками заражения запрет на посещение домов престарелых сохранится до конца сентября. Это решение было принято правительством на прошлой неделе. В свою очередь, данная мера властей вызвала реакцию как со стороны управляющих компаний, так и со стороны родственников, многие из которых считают, что запрет следует отменить. Об этом 25 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Я считаю, что этот запрет действует уже очень долго. Прошло почти пять месяцев с его введения. Думаю, что вначале, когда мы еще не знали, как будут развиваться события, этого было вполне достаточно. Однако теперь мы видим, что пожилым людям не нравится, когда они лишены возможности встречаться со своими близкими», — рассказала Моника Берглунд, директор компании Tre, управляющей домами престарелыми в Гётеборге.

Берглунд также добавила, что некоторые старики готовы сами решать стоит ли принимать посетителей и брать на себя риск подвергнуться заражению коронавирусом. Одним из позитивных последствий возобновления приема посетителей станет улучшения самочувствия пожилых людей, страдающих деменцией. Поэтому, несмотря на пролонгацию запрета, правительство все же поручило Государственному управлению социальной защиты населения подумать, в каких случаях можно делать исключения, а в каких — и вовсе снимать ограничения.