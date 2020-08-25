Джакарта, , 13:46 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что количество тестов на коронавирус в Индонезии всё ещё далеко от стандартов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Detik.

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На сегодняшний день количество людей, которые прошли тестирование на коронавирус в Индонезии, достигло лишь 35,6%.

Вику Адисасмито объяснил, что если общая численность населения Индонезии составляет 260 млн человек, то, по данным ВОЗ, цель состоит в том, чтобы проводить 267 700 тестов на коронавирус каждую неделю.

По его словам, с 17 по 23 августа 2020 года в Индонезии было проведено 95 463 теста на коронавирус.

Правительство Индонезии и местные органы власти пытаются достичь цели в соответствии со стандартами ВОЗ. В настоящее время существует 320 лабораторий по исследованию образцов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа 2020 года в Индонезии зарегистрировано 157 859 случаев заражения SARS-CoV-2 и 6858 случаев смерти.

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