Казань, , 14:21 — REGNUM В Татарии министерством здравоохранения проводятся исследования населения республики на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава ведомства Марат Садыков.

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В республике закуплены тесты на антитела. На первом этапе обследуют 50 тыс. человек. В их числе медицинские работники, сотрудники детсадов и школ, а также лица из группы риска. Первые результаты станут известны к 15 сентября. По словам министра, это позволит оценить, какая часть населения имеет иммунитет к коронавирусу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии около 3-х тысяч жителей сдали кровь на антитела к коронавирусной инфекции в рамках проводимого исследования на популяционный иммунитет. Республика вошла в число регионов, где в разной степени сформировалась невосприимчивость к новой болезни.

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